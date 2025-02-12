Политика как он...
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Политика как она есть

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    А что этот фюрер новоявленый , ливерная колбаса пытается что-то из себя выдавить, разве его кто-то слушает…Канцлер ФРГ Шольц...
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Евросоюз обвинили в неспособности урегулировать конфликт на Украине

Евросоюз обвинили в неспособности урегулировать конфликт на Украине

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), кандидат в канцлеры ФРГ от АдГ Алис Вайдель заявила, что Европейский союз в течение трех лет не смог ничего сделать для урегулирования конфликта на Украине.

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