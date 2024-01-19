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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Майя Maja
    А вдруг?)Британия опять на...
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    КРУТО ...!!!Так кто же так ум...

Британия опять нами недовольна: ее оставили без трески

Британия опять нами недовольна: ее оставили без трески

А чего это опять так раскричались гордые британцы? Ну, аннулировали им соглашение с Россией о вылове рыбы в Баренцевом море, и что? Чего так орать-то? Мы ж не орем, когда от нас какие-то компании уходят.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Кто командует Минторгом? Выпускник пендосии социолог мантуров- тормоз развития России.
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11 час.
Майя Maja
Нам самим не хватает уже много лет. Сколько можно весь мир еще и треской ценной белорыбицей кормить?! На фиг. &quot;Все в дом&quot; - вот теперь должен быть девиз граждан РФ))
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4 час.
Майя Maja
А вдруг?)
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4 час.

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