А чего это опять так раскричались гордые британцы? Ну, аннулировали им соглашение с Россией о вылове рыбы в Баренцевом море, и что? Чего так орать-то? Мы ж не орем, когда от нас какие-то компании уходят.
Британия опять нами недовольна: ее оставили без трески
Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Кто командует Минторгом? Выпускник пендосии социолог мантуров- тормоз развития России.
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11 час.
Майя Maja
Нам самим не хватает уже много лет. Сколько можно весь мир еще и треской ценной белорыбицей кормить?! На фиг. "Все в дом" - вот теперь должен быть девиз граждан РФ))
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4 час.
Майя Maja
А вдруг?)
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4 час.
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