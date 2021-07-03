В Жанаозене матери лишившегося руки подростка грозит административное наказание

Жанаозенский городской отдел образования рекомендовал комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при городском акимате принять меры административного характера за неисполнение родительских обязанностей в отношении пострадавшего мальчика.
Жанаозенский городской отдел образования рекомендовал комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при городском акимате принять меры административного характера за неисполнение родительских обязанностей в отношении пострадавшего мальчика.
Свежие комментарии