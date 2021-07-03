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В Жанаозене матери лишившегося руки подростка грозит административное наказание

В Жанаозене матери лишившегося руки подростка грозит административное наказание

Жанаозенский городской отдел образования рекомендовал комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при городском акимате принять меры административного характера за неисполнение родительских обязанностей в отношении пострадавшего мальчика.

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