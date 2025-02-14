Японский лунный зонд Resilience готовится к ключевому манёвру у Луны

Японская компания ispace готовится к важному этапу своей лунной миссии. Второй лунный посадочный модуль компании, получивший название Resilience («Стойкость»), в ближайшее время совершит пролёт вблизи Луны в рамках своего длительного путешествия к спутнику Земли.
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