Пассажиру, избитому контролерами в электричке, выплатят 50 тысяч

Пассажир подмосковной электрички засудил компанию-перевозчика за избивших его контролеров. Изначально мужчина пытался получить компенсацию с самих дебоширов в форме, но суд решил, что за них несет ответственность работодатель.
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