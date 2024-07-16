РБК: Минэнерго планирует продлить на осень запрет экспорта бензина

Министерство энергетики Российской Федерации предложило продлить на осень запрет на экспорт бензина. Об этом, ссылаясь на письмо первого заместителя министра энергетики Павла Сорокина вице-премьеру РФ Александру Новаку, сообщает РБК.
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