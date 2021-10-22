Зачем мы опять «кормим» бывшие республики СССР за свой счёт

Темы дняБизнес и финансыЗачем мы опять «кормим» бывшие республики СССР за свой счёт автор -РОСГОД – Россия. Годы. Дни. Недавно на глаза попалась статья о резком росте стоимости жизни в Узбекистане.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СоловьевРабочих мест в России хоть отбавляй: надо ещё захотеть работать. Как сказал один узбек, рабочий на рынке: у вас деньги под ногами валяются, только наклониться надо!Владимир EвтушенкоРабочих мест полно, но за 15 тысяч в месяц. Но живущему в РФ надо платить за жильё, а это 5-6 тысяч в месяц.Потому такие места и не устраивают людей.WWaleryЗря РФ начинает вновь контактировать с национальными республиками. В моральном и на генетическом уровне народы этих республик и особенно их власти для русских - враждебная суспензия. Особенно это стало проявляться с момента погружения народов бывших республик в свою религию на уровне феодального общества. РФ или забыла или не хочет помнить какие унижения перенесли соотечественники русской национальности в этих национальных конгломератах. За прошедшие 30 лет менталитет этих народов стал только ущербнее и враждебнее. К тому же они очень хитры и коварные. Зачем они РФ - ции? К тому-же все они больны Тураном (который должен покорить Россию).Комментировать
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