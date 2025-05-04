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Как приготовить бастурму к пиву

Как приготовить бастурму к пиву

Бастурма – закуска из вяленого мяса в специях. Это деликатес, поэтому вам стоит уделить особое внимание подбору как исходного продукта, так и технологии приготовления блюда.

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