Foreign Affairs: президент США не будет давить на Россию и Китай

МОСКВА, 25 февраля, ФедералПресс. Американский журнал Foreign Affairs сообщает, что президент США не планирует оказывать давление на Россию и Китай по вопросам внутренней политики, что обещает смягчение атмосферы отношений между странами.
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