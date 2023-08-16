Почему некоторые мужчины заботятся о чужих детях, а о своих не вспоминают?

Морена, как считаете, каковы причины того, что мужчины заботятся о чужих детях, а о своих не вспоминают? Имеет ли место месть, нелюбовь к бывшей жене и декомпенсация своей ненависти на детях, или причины в другом, например, в исполнении мужчиной социальной роли кормильца (а не биологической), там, с другой женщиной и ее детьми, где условия для него оказались более подходящими? Или он таким образом заглушает в себе чувство вины перед родными ему детьми?***ответ***Каждая из обозначенных вами причин, безусловно, имеет право на существование.