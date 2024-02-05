Сергей Лазарев попал под критику в эфире шоу на «Россия 1»

Сергей Лазарев снова присоединился к проекту «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1». Шоу «Ну-ка, все вместе!» было на паузе из-за новогодних праздников, однако недавно его трансляция возобновилась.
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