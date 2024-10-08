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В России разработали новое устройство для поиска нефти

В России разработали новое устройство для поиска нефти

Российские учёные разработали «электронный нос» для поиска нефтяных месторождений Исследователи разработали новый прибор, который получил название «электронный нос» и умеет определять, откуда взялась нефть, основываясь на её летучих органических веществах.

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