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The Eurasia Daily news agency

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Merz acknowledged the crisis in German industry: We are losing a lot of jobs

Merz acknowledged the crisis in German industry: We are losing a lot of jobs

German industry is losing a lot of jobs. This was stated by German Chancellor Friedrich Merz. "Right now we are losing a lot of jobs in industry," he said at a campaign event of the Christian Democratic Union (CDU) in Hanover.

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