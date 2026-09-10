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Флик после победы 5:1 над «Фейеноордом»: «Вижу моменты в игре «Барселоны», требующие улучшения»

Флик после победы 5:1 над «Фейеноордом»: «Вижу моменты в игре «Барселоны», требующие улучшения»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал разгромную победу над «Фейеноордом» (5:1) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

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