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Первая лига. «Балтика» примет «Черноморец», в субботу «Сочи» сыграет с «Шинником», «Урал» – с «Соколом»

В субботу «Сочи» сыграет в гостях с «Шинником», тульский «Арсенал» встретится дома с «Енисеем», «Урал» – с «Соколом».

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