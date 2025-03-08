Дмитрий Чернышенко: Женщины вносят важный вклад в развитие образования, науки, молодежной политики, туризма и спорта

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, Министр экономического развития РФ Максим Решетников и руководитель Росмолодежи Григорий Гуров поздравили россиянок с Международным женским днем.
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