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Ничушкин – третья звезда дня в НХЛ. Первая звезда – Стэмкос, вторая – Юбердо

Валерий Ничушкин стал третьей звездой дня в НХЛ. Нападающий «Колорадо» забросил две шайбы в матче против «Калгари» (2:1).

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