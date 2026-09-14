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FiNE NEWS

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Генпрокурор Кравченко покинул Украину на фоне конфликта с антикоррупционными органами

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко покинул страну в разгар конфликта с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

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