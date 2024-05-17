Прокуратура не дала ликвидировать муниципальную сеть аптек в Новосибирске

Крупнейшую городскую сеть аптек планировали ликвидировать в связи с новыми законами.Новосибирскую "Аптечную сеть" исключили из списка МУП, подлежащих ликвидации в соответствии с изменениями, внесёнными в федеральное законодательство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии