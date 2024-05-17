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Прокуратура не дала ликвидировать муниципальную сеть аптек в Новосибирске

Прокуратура не дала ликвидировать муниципальную сеть аптек в Новосибирске

Крупнейшую городскую сеть аптек планировали ликвидировать в связи с новыми законами.Новосибирскую "Аптечную сеть" исключили из списка МУП, подлежащих ликвидации в соответствии с изменениями, внесёнными в федеральное законодательство.

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