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Ведущая «Матч ТВ» Петрикова о критике Карпина в адрес комментаторов: «Он сам особо не церемонится в выражениях. Зрителю такой формат интересен»

«В последнее время комментаторы стали более свободными в своих выражениях. Сейчас новое время на ТВ, все меняется.

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