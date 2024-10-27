РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 178 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрис Хартманис
    Герои!Младший сержант В...
  • Vova Гарин
    Помочил кончик.Мужчина сорвался ...
  • Николай
    Всего лишь уволены? Наказания для людей в погонах должно быть в 3, а то и в 5 раз выше чем для гражданских.Женщину-инспектор...

На Украине заявили о взрывах в Житомирской области

В Житомирской области прозвучали взрывы. Об этом сообщают украинские СМИ."Взрывы в Житомирской области", – говорится в сообщениях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Лишь бы не было взрывов в Коростышеве Житомирской области. У меня там родственники живут... ХРАНИ ИХ и ГОРОД  ГОСПОДЬ!! В Коростышеве никаких военных объектов нет.
Ответить
14 час.
Людмила
только о своих думаешь ? А что ж ты молчала о взрывах в Донецкой области,  Луганской, Курской ?!  А в них были военные объекты ?!   А лупили чубатые падлы прям по людям !😡
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх