На Украине заявили о взрывах в Житомирской области

Лишь бы не было взрывов в Коростышеве Житомирской области. У меня там родственники живут... ХРАНИ ИХ и ГОРОД ГОСПОДЬ!! В Коростышеве никаких военных объектов нет.

Людмила

только о своих думаешь ? А что ж ты молчала о взрывах в Донецкой области, Луганской, Курской ?! А в них были военные объекты ?! А лупили чубатые падлы прям по людям !😡