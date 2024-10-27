В Житомирской области прозвучали взрывы. Об этом сообщают украинские СМИ."Взрывы в Житомирской области", – говорится в сообщениях.
На Украине заявили о взрывах в Житомирской области
Комментарии
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лл
лина любимцева
Лишь бы не было взрывов в Коростышеве Житомирской области. У меня там родственники живут... ХРАНИ ИХ и ГОРОД ГОСПОДЬ!! В Коростышеве никаких военных объектов нет.
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14 час.
Людмила
только о своих думаешь ? А что ж ты молчала о взрывах в Донецкой области, Луганской, Курской ?! А в них были военные объекты ?! А лупили чубатые падлы прям по людям !😡
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13 час.
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