В Мордовии осуждены участники организованной группы, обвиняемые в незаконном обороте наркотиков

Собранные Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении восьмерых обвиняемых в незаконном сбыте и покушении на сбыт наркотических средств, совершенных в крупном и особо крупном размере.