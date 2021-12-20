В Мордовии осуждены участники организованной группы, обвиняемые в незаконном обороте наркотиков

Собранные Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении восьмерых обвиняемых в незаконном сбыте и покушении на сбыт наркотических средств, совершенных в крупном и особо крупном размере.
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