Весёлая и захватывающая сказка для детей: Кот в сапогах — как ум побеждает обстоятельства

Глава первая, в которой всё начинается с одной старой шляпы В королевстве Брабантия, где реки текли не просто так, а обязательно с серебряными рыбками, а на каждой второй горе спал по ночам добрый дракон, жила-была самая обыкновенная мельница.
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