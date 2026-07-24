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Царьград

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JPMorgan предсказал рост нефти Brent до $114 из-за перебоев

JPMorgan предсказал рост нефти Brent до $114 из-за перебоев

Нефть стремительно дешевеет: Brent упала ниже $100. Война на Ближнем Востоке влияет на цены. США продолжают удары по Ирану.

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