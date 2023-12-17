Погиб, но не сдался: «Кто меня найдёт, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате»

Мы в долгу перед нашими воинами -героями! Вечная благодарная им память! Просьба павшего должна быть исполнена .

Tania Еременко

Горько плАчу, так жаль наших мальчиков , воинов-героев. Да, мы перед ними в долгу - им бы жить и любить. а они погибли за Россию. Тва ри хохлобандеровские за это ответят.