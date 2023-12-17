В ходе недавнего освобождения Марьинки (флаг России поднят над городом 10 декабря, зачистка завершена 12 декабря) найдено последнее послание русского солдата, в котором он просит позаботиться о своих родных.
Погиб, но не сдался: «Кто меня найдёт, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате»
Комментарии
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Андрей
Мы в долгу перед нашими воинами -героями! Вечная благодарная им память! Просьба павшего должна быть исполнена .
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4 час.
Tania Еременко
Горько плАчу, так жаль наших мальчиков , воинов-героев. Да, мы перед ними в долгу - им бы жить и любить. а они погибли за Россию. Тва ри хохлобандеровские за это ответят.
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2 час.
лл
лина любимцева
Плачу сейчас.... ГОСПОДИ!! ХРАНИ НАШИХ РЕБЯТ!!!
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1 час.
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