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Индекс страха и жадности четвертый раз до минимума дошел

Индекс страха и жадности криптоинвесторов, четвертый раз за 20 дней падает на уровень 72 пункта. Это минимум июня после “дна” которого котировки Bitcoin совершали короткое восходящее движение 29-го мая, 1-го и 8-го июня.

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