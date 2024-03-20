Собянин: Почти 600 зданий школ и детсадов построили в Москве с 2011 года

Число стобалльников среди московских школьников выросло на 45% В своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 2011 по 2023 годы в столице построили 599 новых зданий школ и детских садов.
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