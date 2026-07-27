«Хотела ровные зубы»: неправильно установленные брекеты превратили жизнь школьницы в ад

В Хабаровске судебное разбирательство со стоматологией обернулось для недовольных пациентов взрывом на их земельном участке! По словам клиентов клиники, за баснословные деньги их дочери неправильно установили брекеты: у школьницы начались жуткие боли, в причинах которых медики обвинили родителей девочки.