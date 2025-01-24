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Царьград

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ПВО Минобороны РФ сбила вражеский дрон над Брянской областью

ПВО Минобороны РФ сбила вражеский дрон над Брянской областью

В Брянской области силы ПВО Минобороны РФ уничтожили вражеский беспилотник. Губернатор Александр Богомаз сообщил через Telegram, что жертв и разрушений нет.

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