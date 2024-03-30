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Россия наложило вето в ООН на санкции против КНДР. У Запада истерика

Россия наложило вето в ООН на санкции против КНДР. У Запада истерика

"Это вето, господа!" Буржуины в истерике. Наши положили большое вето на резолюцию США по поводу продление срока санкций, направленных против КНДР.

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Комментарии
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Николай Арзамасцев
Абсолютная безграмотность! Надо молча ПОЛОЖИТЬ большой и толстый х.. на пуховый воротник пиндосов и англосаксов!!!
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33 мин.
ВГ
Всегда Готов
Если запад истерит, значит мы все делаем правильно. Лучше пусть из КНДР у нас работают люди, чем эти орды из Средней Азии. И вообще, пора заключить военный союз с КНДР.
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19 мин.
А
Анна
Пугачёва сама просила, уважили..
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6 мин.

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