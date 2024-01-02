Экипажи ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорные пункты ВСУ в районе Угледара

Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на угледарском участке южнодонецкого направления.
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