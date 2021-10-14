Страна и люди

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Вырванное поколение Украины

Вырванное поколение Украины

Украина ― страна рекордов. Рекордов не просто мировых, а межгалактических. Если евроукры во что-нибудь упрутся, то они обязательно достигнут рекордного результата, который, правда, может быть полной противоположностью изначально задуманному.

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