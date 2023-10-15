Схема движения автобуса №3 в Симферополе изменился с 16 октября

Изменения в схеме движения автобуса №3 в крымской столице вступят в силу в понедельник, 16 октября. Фото: Михаил Гладчук«С 16 октября 2023 движение автобусов на муниципальном маршруте регулярных перевозок №3 «ул.
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