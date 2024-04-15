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Польша и ФРГ задумались над сокращением мер поддержки беженцев с Украины

Польша и ФРГ задумались над сокращением мер поддержки беженцев с Украины

Летом текущего года украинские беженцы могут столкнуться с трудностями в Европе. В некоторых странах, в большей степени в ФРГ и Польше рассматривают сокращение мер поддержки беженцев с Украины, пишет РИА Новости.

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