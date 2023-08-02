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Илья Авербух: «Рад видеть Дэвис и Смолкина на льду, они очень талантливые фигуристы. Но в первую очередь меня интересуют наши ребята»

Сегодня дуэт фигуристов занял второе место в ритм-танце на Ice Dance International в Лейк‑Плэсиде, набрав 74,35 балла.

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