В Петербурге полицейские вскрыли аферу с подменой товаров на маркетплейсе

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» В Петербурге полицейские накрыли банду аферистов, использовавших площадку популярного маркетплэйса для хищения дорогостоящих гаджетов путем их подмены на «реплики», дешевый аналогичный товар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии