Нижегородские предприятия приглашаются для льготного участия в международной выставке продуктов питания

Нижегородские производители смогут на льготных условиях представить свою продукцию на 26‑й центрально-азиатской международной выставке продуктов питания и специализированного оборудования FoodExpo Qazaqstan 2024.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии