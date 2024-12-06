По тонкому льду: в МЧС Карелии рассказали о трагедиях на озерах

О сезонных опасностях и масштабных пожарах рассказал начальник пресс-службы МЧС Карелии Максим Рожин Руководитель отдела информации МЧС Карелии Максим Рожин в студии телеканала «Ника плюс» рассказал о недавних происшествиях на водоемах республики.
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