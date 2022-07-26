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ВГА Запорожской области: люди начали возвращаться в регион

ВГА Запорожской области: люди начали возвращаться в регион

Тенденцию к возвращению в освобожденную от неонацистского киевского режима территорию Запорожской области начали разными путями возвращаться люди, заявил 26 июля представитель администрации региона Владимир Рогов в комментарии для РИА Новости.

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