Галустян и Ходченкова сыграют вождей в новом сериале

В новом сериале актёры предстанут в первобытных образах.Комедийный сериал "жЫЫЫзнь" с участием Светланы Ходченковой и Михаила Галустяна в главных ролях будет представлен публике 14 октября, рассказали в пресс-службе телеканала ТНТ.