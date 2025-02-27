В США к Луне стартовала ракета Falcon 9 с посадочным модулем

С космодрома во Флориде стартовала тяжелая ракета Falcon 9 компании SpaceX c лунным посадочным модулем Intuitive Machines, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
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