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Будут ли блокировать счета жителей Мангистау за незначительные долги по налогам

Будут ли блокировать счета жителей Мангистау за незначительные долги по налогам

В департаменте государственных доходов по Мангистауской области сообщили, что в проекте нового Налогового кодекса предлагается ввести дифференцированный подход при применении способов и мер принудительного взыскания, передает inAktau.

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