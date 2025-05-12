Будут ли блокировать счета жителей Мангистау за незначительные долги по налогам

В департаменте государственных доходов по Мангистауской области сообщили, что в проекте нового Налогового кодекса предлагается ввести дифференцированный подход при применении способов и мер принудительного взыскания, передает inAktau.
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