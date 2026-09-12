Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в программе «Мнение» заявила, что Германия использует инцидент с беспилотником в Лейпциге, чтобы оправдать поддержку Украины в конфликте с Россией.
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