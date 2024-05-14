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Заммэра Москвы Ефимов: набережная в Южном порту увеличится в 1,5 раза

Заммэра Москвы Ефимов: набережная в Южном порту увеличится в 1,5 раза

Территория Южного порта является одним из самых масштабных проектов редевелопмента в столице. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, частные инвестиции позволят увеличить ширину набережной в 1,5 раза благодаря системе прибрежных понтонов.

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