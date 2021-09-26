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На проспекте Космонавтов загорелся магазин «Пятерочка»

Возгорание произошло в подвальном помещении. В ночь на понедельник, 27 сентября, произошло возгорание в подвальном помещении дома на проспекте Космонавтов, где располагается магазин «Пятерочка», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

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