Российские военные с начала спецоперации уничтожили почти 2 тыс. украинских танков

Всего с начала спецоперации было уничтожено уже 216 самолетов и вертолетов противника, 392 беспилотника, 226 ЗРК, 211 установок реактивной системы залпового огня, 833 миномета, а также свыше 1,8 тысячи военных машин, сообщили в Минобороны РФ.