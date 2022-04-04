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Российские военные с начала спецоперации уничтожили почти 2 тыс. украинских танков

Российские военные с начала спецоперации уничтожили почти 2 тыс. украинских танков

Всего с начала спецоперации было уничтожено уже 216 самолетов и вертолетов противника, 392 беспилотника, 226 ЗРК, 211 установок реактивной системы залпового огня, 833 миномета, а также свыше 1,8 тысячи военных машин, сообщили в Минобороны РФ.

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