Апельсиновый беспредел: лучшие мемы про рыжих котов

Вместо наглых рыжих морд — забавные апельсиновые мордахи, пушистые хвосты, умилительные вувоты и мягкие лапсы!Фото: соцсетиПоздравляем всех владельцев рыжиков и рыжух, а также поклонников огненных котов и кошек: сегодня на вашей улице праздник! День рыжего кота отмечается на планете Земля 18 сентября.
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