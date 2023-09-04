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Жителям Пензы рассказали о планах бесплатно выдавать лекарства

Заместитель председателя Государственной думы Борис Чернышов сообщил о подготовке законопроекта, который направлен на предоставление бесплатных лекарств определенным категориям российских граждан через систему обязательного медицинского страхования.

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