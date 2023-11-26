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Закон, порядок, государство

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Первые новобранцы Волгоградского гарнизона ЮВО приняли присягу на Мамаевом кургане

Первые новобранцы Волгоградского гарнизона ЮВО приняли присягу на Мамаевом кургане

В присутствии ветеранов новобранцы, с оружием в руках, присягнули на верность Родине и поклялись достойно исполнять свой воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отчество.

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