Девять спотовых ETF-BTC побили рекорд по объему в $2 400 000 000

Вчера 26 февраля наблюдался взрывной рост объемов торгов "новыми девятью" спотовыми биржевыми фондами биткоина (ETF), который достиг рекордного уровня в 2,4 миллиарда долларов, превысив предыдущий рекорд, установленный в первый торговый ими день этого года, 11 января.